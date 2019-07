CLUBNIEUWS. Nieuwe aanvoerder bij AA Gent, eerste competitiematch van Kompany achter gesloten deuren?

Nana Asare was sinds het vertrek van Sven Kums drie jaar geleden de vaste aanvoerder van AA Gent, maar daar zal verandering in komen. Wordt de eerste competitiematch van Vincent Kompany op 28 juli tegen Oostende achter gesloten deuren gespeeld? Dat is niet compleet ondenkbaar. uw clubnieuws van de dag.

Odjidja nieuwe aanvoerder AA Gent

Nana Asare was sinds het vertrek van Sven Kums drie jaar geleden de vaste aanvoerder van AA Gent, maar daar zal verandering in komen. In de oefenwedstrijd tegen Aris Thessaloniki droeg Vadis Odjidja, een geboren Gentenaar, namelijk de aanvoerdersband, terwijl Asare ook gewoon op het veld stond. Het is de bedoeling dat Vadis de nieuwe vaste captain wordt. Dat werd binnen de club overeengekomen.

AA Gent hoopt ook dat de verantwoordelijkheid van de aanvoerdersband Vadis Odjidja zal helpen groeien als leider. Het contract van Vadis werd met een jaar verlengd en voorzitter Ivan De Witte gaf aan dat de club hem als sleutelspeler ziet voor de toekomst. (vdm)

Eerste competitiematch Kompany achter gesloten deuren?

Wordt de eerste competitiematch van Vincent Kompany op 28 juli tegen Oostende achter gesloten deuren gespeeld? Dat is niet compleet ondenkbaar. Anderlecht is na de incidenten tegen Standard nog steeds veroordeeld tot één wedstrijd zonder publiek. Paars-wit ging daartegen in beroep en die zaak wordt in principe op donderdag 18 juli bepleit voor het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS). Alleen: daar hebben ze momenteel hun handen vol met het dossier Propere Handen. De uitspraak in de matchfixing-zaak moet er deze week komen. Lukt dat niet, dan kan ook de beroepszaak van Anderlecht uitgesteld worden. Zolang er geen oordeel is geveld, mag RSCA wel voor publiek spelen.

De paars-witte advocaten hopen alleszins dat de effectieve straf wordt omgezet in één wedstrijd voorwaardelijk achter gesloten deuren.(jug)

Genk-coach Mazzu legt er de pees op

De zomerstage van RC Genk in Garderen was gisteren aan zijn tweede dag toe. Het zweet droop weer van de voorhoofden van de spelers, coach Felice Mazzu legde er de pees op. In de voormiddag stond een sessie van ruim twee uur spel- en wedstrijdvormen op het programma. Conditietrainer Ruben Peeters legde ook de nadruk op blessurepreventie. Na een korte verfrissing en lunchpauze werd er nog een krachtprogramma van één uur afgewerkt. Ook Mazzu ontsnapte in Horst niet aan zijn muzikale doop. De Belg met Italiaanse roots koos voor Solsbury Hill van de Brit Peter Gabriël. Vandaag wordt er weer twee keer getraind.(svc)

KV Oostende dicht bij Hjulsager (Celta de Vigo)

De honger van KV Oostende op de transfermarkt is nog niet gestild: het staat dicht bij de Deense flankspeler Andrew Hjulsager (24, foto) van Celta de Vigo. Bij KVO klinkt dat het de deal bijna rond is, al was Hjulsager nog niet in België. Hjulsager werd opgeleid bij het Deense Bröndby alvorens in januari 2017 naar Vigo te vertrekken. Intussen werd hij vorig seizoen ook een half jaartje uitgeleend aan Granada. Bij Celta ligt hij nog tot 2020 onder contract, maar hij mag er relatief goedkoop vertrekken wegens weinig uitzicht op speelkansen. Vorig seizoen liet hij bij Granada nog drie assists optekenen.

Diaz, het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens, blijft nog de hoofdsponsor bij Oostende, maar zet “met plezier” een stapje opzij als er zich een andere aanbiedt. Er wordt onderhandeld met een Japans bedrijf. Dierckens nam ook de aandelen van bouwpromotor Versluys over. Het ging over 5 procent. Nu heeft de nieuwe voorzitter 97 procent van de aandelen in zijn portefeuille.(jve)

STVV krijgt 9 miljoen (plus bonussen) voor Tomiyasu

De champagne kan eindelijk ontkurkt worden bij STVV. Het rondde gisteren de uitgaande transfer van Takehiro Tomiyasu naar Bologna af. De amper 20-jarige Japanse international speelde slechts anderhalf jaar in Sint-Truiden, maar de Italiaanse middenmoter was zodanig overtuigd dat het maar liefst 9 miljoen euro voor hem veil had. Dat bedrag kan via bonussen en een percentage op de doorverkoop nog oplopen. STVV blij met zijn recordtransfer en Tomiyasu ook.

Hij kan bij Bologna aan de zijde gaan spelen van Stefano Denswil, die net overkwam van Club Brugge voor zo’n 6 miljoen. (pivan, dvd)

Zulte Waregem rondt komst Govea af

Zulte Waregem heeft een topprioriteit kunnen afronden. De Mexicaan Omar Govea zette zijn krabbel onder een contract van drie seizoenen met optie op een bijkomend. De middenvelder kwam vorig seizoen uit voor Antwerp, dat hem huurde van Porto. De Mexicaan stond vorige zomer ook al in de belangstelling van Zulte Waregem, maar koos toen voor de Bosuil. Het seizoen daarvoor was hij aan de slag bij Moeskroen.

“Dit is opnieuw een stap vooruit in mijn carrière. Ik hou van grote uitdagingen en die vind ik hier terug”, aldus Govea op de clubwebsite.

Hamdi Harbaoui rondde intussen zijn uitgaande transfer af. De 34­jarige topschutter ­tekende voor twee jaar bij Al-Arabi in Qatar, waar hij een mooie financiële slag kan slaan. Essevee ontvangt nog zo’n 500.000 euro voor hem.(jcs)

En voorts...

- Eupen staat op het punt zich te versterken met Carlos Embalo (24) van Palermo. De winger uit Guinee-Bissau was in 2016 nog even in beeld bij Anderlecht. (thst)

- Vanaf deze week gaat Zinho Vanheusden zijn revalidatie verdelen tussen de Académie van Standard en Hasselt. Hij ligt op schema en werkt individueel zijn programma verder af. Gisteren werd de groepstraining hervat. Amallah, Agbo, Avenatti en Sa werkten apart. De terugkeer van internationals Mpoku, Bokadi, Fai en Ochoa is voorzien voor 21 juli, op de fandag. (bfa)

- De Malinees Rominigue Kouamé (22), vorig seizoen door Lille verhuurd aan FC Paris, is een van de middenvelders die Cercle Brugge op het oog heeft. (kv)