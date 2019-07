Neymar of Griezmann: wie krijgt zijn zin? Sterspelers proberen allebei transfer naar Barcelona te forceren

Voor een transfer naar Barcelona hebben spelers wel iets over. Zowel Neymar (27) als Antoine Griezmann (28) maakt brokken bij zijn club in een poging een overgang te forceren. Enig probleem: in Camp Nou is er maar ruimte voor één extra topspits, geen twee. Wie van beiden krijgt zijn zin? Hagan sus apuestas – place your bets.