EU geeft 138 miljoen euro extra steun aan antiterreurmacht G5 Sahel

De Europese Unie zal 138 miljoen extra steun geven aan de antiterreurmacht in de Sahellanden (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanië en Tsjaad). Dat maakte de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Federica Mogherini dinsdag bekend in Ouagadougou.

“De Europese Unie zal de gezamenlijke strijdmacht, inclusief de politiecomponent, met 138 miljoen euro extra versterken, bovenop wat we al hebben bijgedragen”, aldus Mogherini.

De EU en de G5 Sahel zijn ook overeengekomen “om te innoveren in modaliteiten voor de uitvoering van de hulp, zowel ter ondersteuning van de strijdmacht als in de acties om snel te kunnen reageren op de verwachtingen van de bevolking”, klonk het.

Mogherini besprak de kwestie ook tijdens een onderhoud met de president van Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, samen met de ministers van Buitenlandse Zaken van de Sahellanden, tijdens de vijfde interministeriële bijeenkomst in Ouagadougou.

De G5 Sahel is een samenwerkingsverband waarmee Mali, Mauritanië, Burkina Faso, Niger en Tsjaad jihadistische groeperingen willen bestrijden. De Sahel is de afgelopen jaren een regio van allerlei illegale handel geworden en een toevluchtsoord voor gewapende groepen die banden hebben met Al Qaeda, waaronder Al Qaeda in de islamitische Maghreb.