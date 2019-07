Australische student die vastgehouden werd in Noord-Korea ontkent spion te zijn: “Maakt me heel triest”

De Australische student die meer dan een week vermist was in Noord-Korea maar vorige week gezond en wel in Peking aankwam, ontkent een spion te zijn.

Noord-Korea beschuldigde de 29-jarige Alek Sigley van spionage en activiteiten tegen de staat. Zo zou hij propaganda tegen Pyongyang hebben verspreid en foto’s en ander materiaal hebben aangeboden aan mediabedrijven die kritiek uiten op het land. Sigley zou “op heterdaad betrapt” zijn en zou zijn “spionage eerlijk hebben toegegeven”. Volgens het regime was de man vrijgelaten nadat hij vergiffenis had gevraagd.

“De beschuldiging dat ik een spion ben is (vrij voor de hand liggend) vals”, liet Sigley dinsdagavond laat op Twitter weten. “Het enige materiaal dat ik verspreid heb, is wat publiek gepubliceerd werd op de blog.”

De Australiër was donderdag vrijgelaten dankzij de hulp van Zweedse diplomaten en is nu in Tokio, waar hij herenigd is met zijn Japanse vrouw. Hij zei dat ze het allebei mentaal en fysiek goed stellen.

“Ik ga niet terug”

Sigley, die afkomstig is van Perth, spreekt vloeiend Koreaans en woonde, studeerde en werkte in Noord-Korea. Hij organiseerde er gespecialiseerde educatieve tours, die ondertussen geannuleerd zijn. Hij zegt nog steeds “zeer geïnteresseerd te zijn in Noord-Korea” en hij wil zijn academisch werk erover verderzetten. “Maar ik heb momenteel geen plannen om het land opnieuw te bezoeken, zeker niet op korte termijn”, aldus Sigley.

De man studeerde Koreaanse literatuur aan de Kil Il Sung-universiteit in Pyongyang en zal zijn masterdiploma nu niet halen. “De hele situatie maakt me heel triest.”

“Ik ga mogelijk nooit meer in de straten van Pyongyang wandelen, een stad die een speciale plaats in mijn hart heeft. Ik ga mogelijk mijn leerkrachten en partners in de reissector, die ik als goede vrienden ben gaan beschouwen, nooit meer zien. Maar dat is het leven.” “Het leven gaat niet altijd volgens plan en ik heb dat geaccepteerd.”