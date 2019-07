Bezit van kleine hoeveelheden cannabis weldra legaal in Hawaï

De Amerikaanse staat Hawaï heeft het bezit van kleine hoeveelheden cannabis gedecriminaliseerd. In een twintigtal andere staten gelden al gelijkaardige regels.

Volgens de nieuwe wet riskeert iedereen met maximaal drie gram marihuana slechts een boete van 130 dollar. Voorheen riskeerden mensen die werden betrapt met zelfs een kleinere hoeveelheid een celstraf van 30 dagen en een boete van 1.000 dollar.

Het parlement van de staat, met een democratische meerderheid, had de wet in mei al aangenomen en bezorgde de tekst aan gouverneur David Ige voor de afkondiging. Hij heeft het voorstel niet getekend, maar heeft ook zijn veto niet gesteld. Dinsdag werd de wet aangenomen. Die zal van kracht gaan op 11 januari 2020.

Voorstanders van de legalisering van cannabis juichen de beslissing toe, al vinden ze het jammer dat Hawaï niet verder is gegaan. “Jammer genoeg is drie gram de kleinste hoeveelheid onder alle staten die het cannabisbezit legaliseerden”, verklaarde de groep Marijuana Policy Project in een mededeling.

Momenteel is het bezit van kleine hoeveelheden cannabis toegestaan in een twintigtal Amerikaanse staten.