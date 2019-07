Eerste nummer van Newsweek België verschijnt woensdag op 25.000 exemplaren

Het eerste nummer van Newsweek België verschijnt op 25.000 exemplaren en ligt woensdag in de winkel. Het maandblad moet een “journalistiek nieuwsmagazine” worden, dat verder kijkt dan het Vlaamse nieuws en voorbij de waan van de dag. “We geloven dat we een nieuw publiek kunnen bereiken dat nog tijd heeft om in een gedrukt magazine te lezen”, zegt hoofdredacteur Famke Robberechts.

Newsweek heeft al lang een internationale reputatie. Er zijn edities in onder meer de Verenigde Staten, Japan, Korea, India, Pakistan, Roemenië en Polen. De uitgever van Newsweek België is GMGroup.be, eigenaar van onder meer Newsmonkey, de nieuwssite die Wouter Verschelden in 2013 oprichtte. Verschelden zelf en ook nog Alicja Gescinska, Dominique Dewitte, Bernard Bulcke, Jozefien Daelemans, Mick Van Loon en Olivier Van Duüren zullen stukken schrijven voor Newsweek België.

“Met Newsweek België willen we graven in het verleden, maar vooral geboeid kijken naar het heden en nog meer vooruitblikken op wat de mogelijkheden zijn in de toekomst”, zegt Robberechts. “We bouwen aan een Nederlandstalige redactie in België, voor een wereldmerk met een ijzersterke journalistieke reputatie. Daarnaast is er het netwerk aan Newsweek-correspondenten wereldwijd. De essentie is telkens hetzelfde: betrouwbaar, diepgravend, maar wel oplossingsgericht, met een mondiale blik.”

Robberechts gelooft dat er toekomst en een publiek is voor een gedrukt magazine. “Als er gesproken wordt over print, gooit men de dingen vaak in één container. Voor maandbladen gelden andere regels dan voor kranten en weekbladen. De verkoopcijfers van maandbladen houden wel stand. En de lezers hebben toch een andere band met een maandblad.”

Volgens de hoofdredacteur gaan de journalisten van Newsweek België voldoende tijd nemen om stukken te schrijven. “We gaan voorbij de waan van de dag. We geloven dat er ruimte is voor toegevoegde waarde en dat onze journalistiek het lokale gekissebis kan overstijgen”, benadrukt Robberechts.

Newsweek kent vier verschijningsvormen: twaalf keer per jaar als maandblad, vier keer per jaar als “special”, elke week als E-Mag en elke dag als newsweek.be. Thema’s die onder meer aan bod komen, zijn economie en politiek, wetenschap en technologie, ethiek en filosofie, bredere maatschappelijke thema’s en ontspanning.

Robberechts kent zelf geen details over hoeveel GMGroup investeert in Newsweek België. De nieuwkomer op de Vlaamse mediamarkt mikt op inkomsten via advertenties en inkomsten van de lezers, zowel via losse verkoop als via abonnementen.

Het eerste nummer heeft als thema “50 jaar de maanlanding”. Het maandblad kost 6,90 euro, telt 134 bladzijden en is te koop in de krantenwinkels, supermarkten en De Standaard Boekhandel. Het wordt verkocht in zowat 4.000 plaatsen in Vlaanderen. Het magazine wordt gedrukt door drukkerij Moderna in Paal-Beringen.