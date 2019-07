600 km raster nodig tegen de wolven

In het gebied waar wolven Naya, Gust en binnenkort hun nakomelingen actief zijn, is om en bij de 600 kilometer raster nodig om kleinvee tegen hen te beschermen. Dit bleek dinsdagavond tijdens de eerste samenkomst van het Wolf Fencing Team Belgium, een initiatief van Natuurpunt en WWF Belgium, schrijft het Belang van Limburg woensdag.

Het Wolf Fencing Team Belgium bestaat uit vrijwilligers die gratis de hekken helpen plaatsen. Ondertussen hebben zich 100 vrijwilligers gemeld. Zij zullen werken in groepjes van 6. Het initiatief kwam er in navolging van Nederland.

“De eerste omheining zal in het weekend van 20 en 21 juli op een terrein in Peer geplaatst worden. Later worden er dan schapen uitgezet”, zegt Pepijn ‘t Hooft van WWF. Een tweede opleidingsweekend staat eind augustus op het programma. De opleidingen gebeuren in samenwerking met Wolf Fencing Nederland en een bedrijf gespecialiseerd in afrasteringen.

Om alle weides te beveiligen, is 600 kilometer aan hekwerk nodig. “De volle 600 kilometer is onrealistisch. Dat beseffen we zelf ook wel. Maar elke veeweide die wél goed is beveiligd, maakt dat de wolven minder makkelijk zullen kiezen voor schapen en ander kleinvee.”

Volgens ‘t Hooft is het kostenbesparend dat een team van vrijwilligers helpt bij de plaatsing van de hekkens. “Vaak is dat net het duwtje dat de landbouwers nodig hebben om stappen te ondernemen. Want zo’n hek kost uiteraard wel wat.”