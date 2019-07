Nieuwe Europese organisatie wil einde maken aan dierenproeven

De nieuwe organisatie Cruelty Free Europe wil dierenproeven schrappen. In ons land wordt de organisatie vertegenwoordigd door Gaia. “Jaarlijks worden in Europa nog 10,5 miljoen dieren gebruikt voor experimenten”, zegt directeur Ann De Greef.

“Vandaag worden proefdieren voornamelijk in schijn beschermd. Met Cruelty Free Europe wil GAIA dan ook de miljoenen dieren, die elk jaar het slachtoffer worden van pijnlijke en dodelijke proeven in Europa, efficiënter verdedigen. De Europese wetgeving voor dierproeven is vandaag de dag vooral op maat gemaakt van de lobbygroepen van de onderzoekers”, legt De Greef uit.

Prioritaire doelstelling van Cruelty Free Europe is het einde van de pijnlijke dierproeven en proeven op primaten, honden en katten. In Europa worden nog ongeveer 10,5 miljoen dieren gebruikt voor experimenten. In België zijn dat er 543.074. In Vlaanderen steeg het aantal gebruikte proefhonden van 314 in 2016 tot 334 (+ 30) in 2017. Het totale aantal proefhonden, inclusief de hergebruikte dieren, steeg van 1498 in 2016 tot 1833 (+ 335) in 2017. Wat de primaten betreft, neemt het aantal nieuw gebruikte primaten toe van 4 naar 9 apen. In totaal werden 44 resusapen voor proeven gehouden en gebruikt in 2017.

Daarnaast zal Cruelty Free Europe ervoor zorgen dat het Europees verbod op dierproeven voor cosmeticaproducten effectief wordt gehandhaafd. De nieuwe coalitie wil ook de Europese financiering onder de loep nemen om zo de ontwikkeling en validatie van alternatieve, effectieve en goedkope testmethoden die dierproeven op lange termijn kunnen vervangen, te bevorderen.