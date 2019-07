Van ego naar eco: als de natuur tot je spreekt

Je enkele dagen terugtrekken in de natuur. Om ervan te leren hoe je je levenspad en loopbaan een nieuwe richting kan geven. Dat is alvast de visie en aanpak van Chris Hoerée, die enkele jaren geleden vanuit Kessel-Lo EarthWays oprichtte. “Ik wil de wijsheid die de natuur ons schenkt, in ons hedendaagse leven en werk brengen.”

“We helpen organisaties en teams een toekomstgerichte visie en heldere identiteit te ontwikkelen”, vat Chris Hoerée samen. “Veranderingsprocessen slagen, wanneer ze mensen in beweging zetten. Wanneer er aandacht geschonken wordt aan de cultuur, de gewoontes binnen een organisatie en de manier waarop mensen met elkaar communiceren en samenwerken. We willen mensen dan ook betrekken bij het uitzetten van een nieuwe richting die je als organisatie wil inslaan.”

Jullie organiseren ook Nature Retreats. Wat houdt dit in?

Hoerée : “Een Nature Retreat is een moderne vorm van een ritueel dat vele volkeren ons al vele eeuwen voordoen. We trekken ons dan 4 of 5 dagen terug in de natuur. Niet alleen om te herbronnen, maar ook om via het contact met de natuur persoonlijke groei en transformatie toe laten.”

Wat kan zo’n Nature Retreat voor ons, westerse mensen, betekenen?

“In de ratrace die we vandaag leven, zijn enkele dagen zonder internet, smartphone, televisie, klok of zelfs een boek een immense verademing. Dan verstillen de stemmen in je hoofd en komt er ruimte voor het gezang van de vogels, de trage beweging van de zon, de stilte van de nacht. Dan toont de levende wereld rondom jou je blinde vlekken. Dan ervaar je dat de natuur spiegelt, spreekt en heelt. Van haar subtiele intelligentie kunnen wij nog heel wat opsteken. Iemand die deelneemt aan een Nature Retreat, onderneemt een individuele zoektocht die leidt naar een nieuwe visie en een nieuwe verbinding met zichzelf en zijn of haar levensmissie. Oude patronen kunnen losgelaten worden en onze mentale hyperactiviteit kan tot rust komen. Ook worden onze intuïtie, ons lichaam en onze zintuigen aangesproken en versterkt.”

Wat is de grootste meerwaarde hiervan?

“Een periode van dialoog met de natuur geeft je nieuwe inzichten. Een vernieuwd vertrouwen in je intuïtie en helderheid over de richting die je met je levenspad uit wil. En niet te vergeten, het geeft je hernieuwde levenskracht en dankbaarheid. Tot wie wij ons richten? De Nature Retreats zijn open programma’s voor iedereen die op een actieve manier richting wil geven aan leven en werk. Dat kunnen zowel particulieren, coaches, leidinggevenden als ondernemers zijn.”

EarthWays gelooft in eco-leiderschap. Waarvoor staat dat?

“Toekomstgerichte organisaties evolueren steeds meer naar flexibelere werkvormen zoals zelfsturende teams. Dit vraagt zowel persoonlijk als participatief leiderschap. Bij EarthWays noemen we dat ‘eco-leiderschap’. Essentieel is daarbij de evolutie van een ego- naar een ecoperspectief. Het gaat niet alleen om het succes van jouw team en jouw organisatie. Binnen eco-leiderschap wordt er ook rekening gehouden met het grotere geheel, de samenleving, de planeet en de generaties die na ons komen.”

>

>

>