Kledingketen Superdry lijdt miljoenenverlies

Kledingketen Superdry, bekend van de Japans aandoende ‘hoodies’ of truien met kap, heeft in het gebroken boekjaar dat in april eindigde een verlies geleden van 85 miljoen pond (zo’n 94 miljoen euro). De keten verwacht ook dit boekjaar nog moeilijke tijden. Het aandeel van de keten dook woensdagochtend ruim 8 procent lager.

Door de hevige concurrentie in de kledingsector zullen de inkomsten in 2020 waarschijnlijk licht dalen, klinkt het woensdag. Ook de onzekerheid rond de brexit bemoeilijkt het zakendoen. “Het management ziet 2020 als een jaar van ‘reset’, zowel operationeel als financieel, zodat Superdry opnieuw naar winstgroei op lange termijn kan evolueren.”

Het miljoenenverlies in 2018-2019 is vooral het gevolg van het afschrijven van slecht presterende winkels en herstructureringskosten. Zonder die eenmalige kosten boekte Superdry 42 miljoen pond winst. Maar ook dat was een halvering tegenover het voorgaande boekjaar. De inkomsten voor hetzelfde aantal winkels lagen 10 procent lager.