Familie klaagt cruiseschip aan nadat opa per ongeluk Chloe (1) uit raam laat vallen: “Er was geen bordje, geen waarschuwing, niets!”

De ouders van peuter Chloe, die afgelopen weekend het leven liet op een cruiseschip in Puerto Rico, hebben een advocaat ingeschakeld. Het Amerikaanse echtpaar is ervan overtuigd dat het ongeluk, waarbij de peuter elf verdiepingen naar beneden viel, voorkomen had kunnen worden.

De eenjarige Chloe Wiegand, uit South Bend in de Amerikaanse staat Indiana, was samen met haar ouders en grootouders op cruise in de Caraïben tot het afgelopen zondag helemaal misging. Toen het schip Freedom of the Seas aanmeerde in de haven van San Juan, in Puerto Rico, was het meisje aan het spelen met haar grootvader in de kinderafdeling op de elfde verdieping van het schip.

Toen de grootvader tijdens het spelen Chloe even uit het raam liet bungelen, gleed ze uit zijn handen en kwam ze terecht op het dek.

De politie startte een onderzoek naar de precieze omstandigheden, ondervroeg andere passagiers en bekeek camerabeelden. Ook wordt bekeken of de grootvader vervolgd kan worden voor de dood van zijn kleindochter, tot grote verbazing van de familie. Het koppel nam advocaat Michael Winkleman in de arm en wil de exploitant van het cruiseschip, Royal Caribbean International, aanklagen wegens nalatigheid. “Het verhaal dat nu verteld wordt, is niet de volledige waarheid”, zegt Winkleman.

Glas

“De politie zegt dat de grootvader Chloe uit het raam liet bungelen, maar dat is niet waar. Hij zette haar op de verhoging voor het raam, want hij dacht dat er glas in zat terwijl dat niet het geval was. Toen hij zich even omdraaide, was ze verdwenen.”

An Indiana toddler had a fatal fall from a Royal Caribbean cruise ship after her grandfather put her up on a railing, thinking the glass window was closed, according to the family's attorney. Chloe Wiegand was 18 months old https://t.co/Dvzc8iF8Az — Emily Shapiro (@EmilyShapiroABC) 9 juli 2019

De familie van Chloe vindt het onverantwoord dat er op de kinderafdeling van een cruiseschip ramen openstaan en verwijt de exploitant nalatigheid. “Waarom laat je op de elfde verdieping een raam openstaan in een hele muur van glas?”, zegt Winkleman. “Er was geen bordje, geen waarschuwing, niets!”

De exploitant reageerde op de beschuldiging, maar was karig met commentaar. “Uit respect voor de familie gaan we geen commentaar meer geven op het incident. We werken nauw samen met de lokale autoriteiten om meer duidelijkheid te brengen.”

Omdat het onderzoek nog loopt, mag de familie Puerto Rico niet verlaten. Toch hopen de ouders dat ze hun dochter snel een laatste rustplaats kunnen geven in South Bend.