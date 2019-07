Xabi Alonso zet eerste stappen in trainersvak, Spanjaard begint bij jeugdliefde

Oud-Liverpool-middenvelder Xabi Alonso (37) is terug waar het voor hem allemaal begon. De 114-voudig Spaans international is de nieuwe trainer van het tweede elftal van Real Sociedad.

De tweevoudig Europees kampioen was enorm enthousiast bij zijn presentatie. “Het is een hele mooie dag”, glunderde Xabi Alonso tijdens de persconferentie. “En heel bijzonder. Alles wat ik heb opgebouwd, is hier begonnen. Eerst hier bij Sanse (bijnaam tweede elftal Real Sociedad) en later in het eerste elftal.”

Alonso debuteerde in 1999 tijdens het bekerduel tegen CD Logroñés. In totaal kwam de controlerende middenvelder tot tien doelpunten in 124 wedstrijden in het truitje van het eerste elftal van Real Sociedad. “Thuiskomen en deel kunnen nemen aan het opwindende project waar Real Sociedad mee bezig is, maakt me erg enthousiast. Ik hoop zo mijn steentje bij te kunnen dragen aan een succesvolle toekomst voor de club.”

Xabi Alonso wil zijn passie overbrengen aan de spelers van het tweede elftal van de Baskische club. “Je moet passie hebben. Ik heb altijd van voetbal gehouden, dat wil ik ook inprenten bij de spelers”, aldus de oud-middenvelder van onder meer Eibar, Liverpool, Real Madrid en Bayern München. Alonso tekende een contract voor twee jaar bij de club uit Baskenland.