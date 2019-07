Alberto Moreno laat Premier League achter zich en sluit aan bij Villarreal

Tien dagen na zijn officiële vertrek bij Liverpool heeft linksback Alberto Moreno een nieuwe club gevonden. De voormalige speler van Sevilla sluit aan bij Villarreal en tekent een contract voor vijf seizoenen.

Dinsdagavond maakte Villarreal de komst van Moreno wereldkundig bekend. Doordat zijn contract bij Liverpool was afgelopen, betaalde Villarreal geen transfersom voor de viervoudig Spaans international. Liverpool gaf in 2014 maar liefst achttien miljoen euro uit voor de diensten van Moreno.

In de eerste twee seizoenen bij Liverpool groeide Moreno uit tot een sterkhouder in het basiselftal van Jürgen Klopp. De Duitse oefenmeester schoof in het seizoen 2016/2017 de ervaren James Milner een linie naar achteren, waardoor de Spaanse linksback op de reservebank belandde. In totaal kwam Moreno in vijf seizoenen Engeland tot 141 officiële wedstrijden bij Liverpool, waarin hij drie keer wist te scoren.

Met Liverpool won Moreno afgelopen seizoen de Champions League. De Spaanse linksback kwam weliswaar maar acht minuten in actie.