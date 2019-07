Wegen en Verkeer waarschuwt voor zomergladheid: “Pas rijstijl aan”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt de komende dagen voor zomergladheid. “De eerste regen na een lange, droge periode kan gevaarlijk zijn”, zegt woordvoerster Veva Daniels. “Pas daarom je rijstijl aan en hou voldoende afstand.”

De afgelopen weken is er bijzonder weinig neerslag gevallen en ligt er op de snelwegen heel wat stof, olie en andere smurrie. De eerste regendruppels mengen zich met het stof en vuil, en er ontstaat een gladde, slijmerige laag. Als het maar een beetje regent of druppelt, kan het mengsel niet in de bodem dringen en spoelt het ook niet weg. Her en der kan dat zomergladheid veroorzaken. “Dat mengsel wordt ook wel eens mayonaise genoemd omdat het vergelijkbaar is qua vettigheid.”

De komende dagen hangen er buien over het land. Pas je rijstijl aan en hou voldoende afstand!

Het KMI voorspelde eerder al dat rond de middag een regenzone het westen van het land zal bereiken en dan oostwaarts over België zal trekken. Ook donderdag en vrijdag verwacht het KMI regen. “Als je vandaag of de komende dagen de weg opgaat, wees dan voorzichtig en pas je rijstijl aan. Want ook in de zomer kan het glad zijn op de wegen.”