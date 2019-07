Vlaams koppel ontsnapt aan dood tijdens superstorm op vakantie: “Tafels en stoelen vlogen ons om de oren”

Mechelen / Lokeren -

Van een geluk bij een ongeluk gesproken. Tijdens een superstorm zondagavond laat op de camping in het Kroatische Zadar belandden twee bomen op de tent en de auto van Tineke Poelman (25) uit Mechelen en haar vriend Andries Roets (30) uit Lokeren. Alsof het zo voorbestemd was, lagen ze op dat moment net niet in hun tent.