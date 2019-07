Dronken vrouw met kinderen op de achterbank, krijgt 6 maanden cel met uitstel voor doodrijden bromfietser

Heusden-Zolder - De politierechtbank van Hasselt heeft de vrouw die een bromfietser in Heusden-Zolder aanreed terwijl ze dronken was veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel, een rijverbod van zes maanden en een boete van 2.000 euro. De bromfietser overleefde het ongeval niet.

De vrouw week in een bocht op de Westbaan af van haar rijvak en reed een 44-jarige bestuurder op een scooter aan die haar tegemoet kwam. De man uit Balen overleefde de aanrijding niet. Uit een ademtest bleek dat de bestuurster dronken was en een 1,06 promille in haar bloed had. De vrouw herinnerde zich niets meer van het dodelijke ongeval. Haar twee kinderen zaten op het ogenblik van de aanrijding in de auto.

Volgens de verkeersdeskundige lag het alcoholgebruik aan de basis van het ongeval. “De alcoholintoxicatie bij de bestuurster heeft geleid tot een vertraagde reactie en ervoor gezorgd dat zij de middenlijn overschreed op het moment van de maximale kromming”, zo schreef de deskundige in zijn verslag.

De politierechter veroordeelde haar voor het dodelijke ongeval tot een gevangenisstraf met uitstel van zes maanden met uitstel en een geldboete van 2.000 euro. Ook mag ze zes maanden lang geen voertuigen meer besturen en moet ze opnieuw slagen voor haar theoretisch en praktisch rijexamen vooraleer ze opnieuw achter het stuur mag kruipen.

Aan de twee minderjarige kinderen moet ze nu al een provisionele schadevergoeding van 30.000 euro betalen. Over de andere schade beslist de politierechtbank in januari.