Pech blijft Andy Najar achtervolgen: Anderlecht-speler staat alweer half seizoen aan de kant

Pech blijft Andy Najar achtervolgen. De blessure die de 26-jarige Hondurese rechtsachter van Anderlecht vorige maand opliep, blijkt erger dan gedacht. Hij staat waarschijnlijk zes maanden aan de kant.

Najar kwetste zich op 6 juni in de wedstrijd tegen Paraguay, een voorbereidingsduel op de Gold Cup. Hij viel toen in maar moest net voor affluiten opnieuw worden gewisseld met een knieblessure. Aanvankelijk ging men uit van een licht meniscusletsel maar onderzoek in België bracht een veel zwaarder verdicht: een scheur in de voorste kruisbanden. Dergelijke blessure betekent doorgaans een inactiviteit van zes maanden.

Najar werd de voorbije jaren niet gespaard door blessures. Onder meer een gescheurde kruisband, een hamstringblessure en een bovenbeenletsel hielden hem lang aan de kant. In het seizoen 2017/2018 kwam hij om die reden zelfs zo goed als niet in actie. Vorig seizoen kon Najar wel 30 matchen voor Anderlecht afwerken.