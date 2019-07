‘Getikte’ ambassadeur die in de clinch lag met president Donald Trump, neemt dan toch ontslag

De Amerikaanse regering handelt “onbeholpen” en “onbekwaam”, en president Donald Trump “straalt onzekerheid uit”. Dat schreef de Britse ambassadeur in Washington in een reeks memo’s die gelekt zijn in de krant ‘Mail on Sunday’. Kim Darroch neemt nu ontslag.

Ambassadeur Kim Darroch heeft dan toch ontslag genomen, dat maakte hij zelf bekend. “De commotie die ontstaan is rond wat ik in enkele memo’s schreef, maakt het mij onmogelijk om mijn rol nog verder te vervullen”, laat hij weten. “Het zou onverantwoord zijn om nog langer aan te houden in deze omstandigheden. Het is beter dat een ander de rol op zich neemt.”

De uitgelekte memo’s van ambassadeur Darroch dateren van 2017 tot nu. Daarin adviseerde de Britse ambassadeur regeringsleden om Trump te vleien. “Trump, een man die opgeklommen is tot het belangrijkste ambt op de planeet, straalt onzekerheid uit.” Daarnaast raadt hij regeringsleden aan de nieuwsverhalen over de interne machtsstrijd in het Witte Huis te geloven, hoewel Trump die zelf altijd afdoet als ‘fake news’. “De verhalen over de messengevechten in het Witte Huis zijn, menen wij, grotendeels waar: verschillende bronnen en bevestigd door onze eigen contacten in het Witte Huis. Dit is een ongeëvenaard disfunctioneel milieu.”

De ambassadeur verwachtte ook niet dat het beter wordt. In 2017 schreef hij al niet te geloven dat de regering “substantieel normaler, minder disfunctioneel, minder onvoorspelbaar, minder verscheurd, minder diplomatiek onbeholpen en onbekwaam zal worden”.

Door de uitgelekte memo’s verzuurde de relatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Trump liet op Twitter ook verstaan dat zijn regering niet meer met Darroch zou omgaan en hij zei dat de volgende Britse regering de man beter zou vervangen.

Later ging Trump er nog zwaarder op door. “De getikte ambassadeur waarmee het Verenigd Koninkrijk de Verenigde Staten heeft opgezadeld, is niet iemand waar we erg gelukkig mee zijn, een heel domme kerel”. Trump voegde eraan toe dat hij de ambassadeur niet kent, maar dat hij te horen kreeg dat Darroch “een pretentieuze dwaas” was. “Zeg hem dat de VS nu veruit de beste economie en het beste leger van de wereld hebben”, aldus de president.

