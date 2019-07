Man doet vreemde ontdekking in zijn voortuin in Meise

Meise - Sigarettenpeuken, lege drankblikjes en allerlei verpakkingen moet Glenn De Mulder uit Meise geregeld uit zijn voortuin halen. Maar nu deed hij toch wel een erg opvallende ontdekking: een voetbrace.

Dinsdag kon u hier nog lezen hoe minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een sluikstorter op heterdaad betrapte in zijn gemeente Beersel. Glenn De Mulder woont langs de Kardinaal Sterckxlaan in Meise, vlak bij dierenwinkel Hobby Food, en kent het probleem. Hij moet dagelijks afval uit zijn voortuin rapen. “Chauffeurs staan hier elke ochtend in de file om de Nieuwelaan op te rijden. En dan wordt er helaas al eens iets weggegooid”, zegt hij.

Maar dit keer deed hij een erg ongewone ontdekking in zijn tuin: een voetbrace. Die wordt meestal voorgeschreven aan mensen die een breuk hebben opgelopen of bijvoorbeeld geopereerd zijn aan de achillespees achteraan de voet. Het vervangt een gipsverband en is wat comfortabeler voor de patiënt. De vraag is hoe die brace daar is beland.

“Verliezen kan je dat moeilijk doen. En als de eigenaar genezen is, blijft het toch vreemd dat hij of zij die brace daar heeft gedumpt”, zegt De Mulder. Want er is helemaal geen ziekenhuis in de buurt.

Glenn De Mulder heeft hem aan de straatkant gezet zodat de eigenaar, als die hem nog nodig zou hebben, of iemand anders die hem kan gebruiken, kan meenemen.

Een klacht wegens sluikstorten heeft hij niet ingediend.

