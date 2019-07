VBJ-voorzitter Claes voor verhoor uitgenodigd na klacht van Van Ranst

Vlaams parlementslid en voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Bart Claes is niet te spreken over het feit dat hij door de politie opgeroepen wordt voor verhoor. Aanleiding is een actie van de VBJ vorig jaar. Die schoot bij griepcommissaris Marc Van Ranst in het verkeerde keelgat en die diende klacht in.