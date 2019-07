De Sart legt medische tests af bij Antwerp

Antwerp zet door voor Alexis de Sart. De 22-jarige Belgische middenvelder van STVV legt vandaag medische tests af bij de Great Old en moet de vijfde zomeraanwinst worden.

Wel is het nog wachten op een clubakkoord. STVV wil nog iets vangen voor De Sart, die dacht gratis te kunnen vertrekken vanwege een administratieve fout bij het lichten van de optie in zijn aflopend contract.

In elk geval gaan ze er op de Bosuil van uit dat De Sart - ondanks ook buitenlandse interesse - straks zijn contract kan tekenen. Na het vertrek van Govea was er nood aan een extra middenvelder met goeie voeten. Dat hij Belg is, is extra mooi meegenomen.