Vijf gewonden bij frontale botsing in Ekeren

Ekeren -

Op de Kapelsesteenweg in Ekeren zijn dinsdagavond vijf mensen gewond geraakt toen een personenwagen en een bestelwagen frontaal op elkaar botsten. Dat meldt de Antwerpse politie woensdag. Er werd een fles met lachgas aangetroffen in de directe omgeving, de politie onderzoekt nog of die met het ongeval te maken had.