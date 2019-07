Meisje (6) in levensgevaar na val uit appartementsgebouw

Brussel - In Brussel is een zesjarig meisje vanop de tweede verdieping van een appartementsgebouw uit een raam gevallen. Dat meldt BX1 en bevestigde de politie aan Bruzz.

Het meisje viel uit een raam vanop het tweede verdiep van een appartementsgebouw op de Maurice Lemonnierlaan in Brussel. Hoe het incident is kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Het meisje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. De ouders van het meisje worden geholpen door slachtofferbegeleiding. Zij verkeren in shock.