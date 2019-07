KV Mechelen ontkurkt champagne en haalt uit naar Beerschot: “Karma is a bitch”

Groot feest bij de spelers en trainers van KV Mechelen op stage in het Nederlandse Garderen toen ze woensdag vernamen dat het BAS had beslist om de degradatie van de club ongedaan te maken.

Clubeigenaar Dieter Penninckx kon heel kort telefonisch reageren vanuit het buitenland. “Dit is fantastisch nieuws. Uiteraard zijn we super-superblij met deze uitspraak. We wisten niet of er een verschil gemaakt zou worden tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bij deze krijgen we gelijk en daar zijn we enorm blij mee.”

De spelers en staf in Garderen waren vanzelfsprekend ook door het dolle heen en ontkurkten zelfs meteen de flessen champagne. Ze hadden er - voor het geval dat - nog twaalf meegenomen die overbleven na de bekerwinst.

Trainer Wouter Vrancken reageerde meteen aan onze man ter plaatse: “De rest van de stage gaan we op een wolk spelen. Dit voelt bijna aan alsof we opnieuw kampioen hebben gespeeld. Enorme ontlading. Niemand kan zeggen dat deze groep het niet verdiend heeft. Voor heel Mechelen. Ik hoor dat de fans al buiten staan te springen. Voor heel Mechelen een enorme ontlading. Voor ons is dit gewoon loon naar werken. De prestaties die we vorig jaar hebben geleverd konden ze ons niet afpakken. Mentaal was dat een ramp geweest.”

Het feit dat Beerschot nu in 1B moet blijven, stemde een euforische Vrancken zowaar nóg gelukkiger. “Karma is een bitch. Ik lees dat er beloftes gemaakt worden om spelers binnen te halen met 1A. Ethisch niet correct om dingen te beloven aan spelers waar je niet zeker van bent en die je ook niet kan waarmaken.”

“Je krijgt wat je verdient. Als je sportief niks bereikt maar toch hoog van de toren staat te blazen dat je het verdient om te promoveren, dan kan ik daar geen appreciatie voor opbrengen. Nu weten we dat karma echt bestaat. Er zijn ook Vranckens die wachten tot op het juiste moment om het glas te heffen”