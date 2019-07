Luchthavenpersoneel blundert: twee vliegtuigen botsen op grootste luchthaven van Nederland

Twee vliegtuigen zijn dinsdag tegen elkaar gebotst op Schiphol, de grootste luchthaven van Nederland, tijdens de zogenaamde ‘pushback’. Het moment waarop de toestellen elkaar raakten, werd gefilmd. De video van het ongelukje circuleert momenteel op sociale media. Volgens de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM raakten beide vliegtuigen beschadigd, maar vielen er geen gewonden. “De passagiers van de vluchten waren niet in gevaar”, klinkt het nog.

