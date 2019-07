Is porno een oorzaak van erectieproblemen? “Steeds meer jongeren kampen met seksuele disfunctie, daar moet een reden voor zijn”

Omdat er in zijn praktijk meer jongeren met erectie- en andere seksuele problemen opduiken, zoekt professor Gunter De Win nog een paar duizend mannen die willen meewerken aan het grootste onderzoek in z’n soort. Een onderzoek dat antwoord moet bieden op de vraag welke invloed onze levensstijl heeft op de seksuele gezondheid. En hoe groot de rol van internetporno daarbij is.