Woningen, een luxehotel en een artisanale markt: nieuwe plannen voor Brusselse kerk na vijftien jaar leegstand

Brussel / Sint-Joost-ten-Node -

Hotels, concertzalen en een skatepiste hadden we al in ontwijde kerken. Een markt nog niet. De voormalige Gesùkerk in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node krijgt de primeur. Op de plaats waar de eucharistie werd opgedragen, komt nu een artisanale markt. Het aanpalende klooster wordt een luxehotel en een woningproject voor cohousing.