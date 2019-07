Angela Merkel bibbert opnieuw bij publiek optreden: wat is er toch aan de hand?

Het is al de derde keer in drie weken tijd dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel hevig begint te trillen. Ditmaal tijdens de officiële ontvangst van de Finse premier in Berlijn. Wat is er toch aan de hand?

Woensdag begon Merkels lichaam voor de derde maal in drie weken ongecontroleerd te beven. Het gebeurde bij de ontvangst van de Finse premier Antti Rinne. Een minuut lang stond Merkel tijdens de volksliederen te trillen. Ze zocht naar een houding om het getril te bedwingen, maar niets hielp. In vergelijking met de twee voorgaande keren zou het ditmaal wel minder fel zijn geweest.

De eerste keer dat Merkel tijdens een officiële aangelegenheid begon te trillen, was bij de ontvangst van de nieuwe Oekraïense president op 18 juni. Volgens haar entourage had Merkel last van uitdroging door de warmte en voelde ze zich na drie glazen water merkelijk beter. Negen dagen later herhaalde het voorval zich, tijdens de inhuldiging van de nieuwe minister van Justitie. Op dat moment was er in Duitsland geen sprake meer van een hittegolf en stond het Duitse staatshoofd gewoon binnen in de ambtswoning van president Steinmeier. Toch gaat alles goed met Merkel, zegt haar entourage telkens weer.

Zeldzame stoornis?

Ondanks de geruststellingen wordt er gespeculeerd over de gezondheid van de bijna 65-jarige bondskanselier. Een medewerker van Merkel verklaarde het als een psychologische reflex: door de vorige aanval was ze er zo op gefocust om niét te trillen dat dat net wél gebeurde. Anderen kijken in de richting van Parkinson. Neuroloog en topdokter Chris Van der Linden denkt dat het een ‘orthostatische tremor’ kan zijn, zo zei hij al eerder in Het Nieuwsblad. Dat is een zeldzame bewegingsstoornis, waarvan de oorzaak nog onbekend is. De stoornis komt meestal voor bij oudere mensen, meer bij vrouwen dan bij mannen.

Na afloop van de ontmoeting met Rinne liet Merkel op een persconferentie verstaan dat er “geen reden tot ongerustheid” is. De Duitse bondskanselier liet weten dat ze er “volledig van overtuigd” is dat ze “zeer goed in staat” is om haar job uit te oefenen. Merkel noemde het beven een uitloper van de aanval die ze bij de ontmoeting met Zelensky kreeg. Ze zit momenteel nog in de “verwerkingsfase”, zo klonk het. “Het is duidelijk nog niet voorbij, maar er is vooruitgang.”

