Drugslabo opgerold onder populaire taverne in Diksmuide

Diksmuide - De federale politie heeft een drugslabo opgerold onder taverne Dodengang in Diksmuide. In de kelder werden drie lokalen gebruikt voor de productie van amfetamines. De eigenaar is opgepakt. Twee aanwezigen die probeerden te vluchten zijn door de politie klemgereden aan de IJzerdijk.

Agenten van de federale politie zijn dinsdagavond binnengevallen in taverne Dodengang in Diksmuide. De populaire locatie bij wielertoeristen herbergde in het geheim een ondergronds drugslabo waar een Nederlands drugsnetwerk amfetamines fabriceerde. De eigenaar van de taverne, een Nederlander die vroeger ook De Keizershoek openhield, is opgepakt. Twee kompanen die probeerden te vluchten, werden dinsdagavond door agenten klemgereden aan de IJzerdijk.

De brandweer en civiele bescherming kwamen woensdagmiddag ook ter plaatse om het labo te ontmantelen. Nog twee andere verdachten die zich toen in de omgeving van de taverne bevonden, vluchtten weg, maar konden aangehouden worden aan de autosnelweg in Middelkerke.

Donderdag wordt de omgeving afgezet zodat de nabijgelegen beek gezuiverd kan worden. Door lozingen, wellicht afkomstig van het labo, is het water er sterk vervuild en verzuurd.