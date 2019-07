Jongeman deelt waarschuwing nadat hij blind werd door te douchen met contactlenzen in: “Anderhalf jaar van mijn leven kwijt”

Wat een onschuldige routine leek, is voor de Britse Nick Humphreys op een nachtmerrie uitgedraaid. De twintiger, die elke dag een douche nam terwijl hij zijn contactlenzen droeg, is blind aan zijn rechteroog. “Ik ben anderhalf jaar van mijn leven kwijt door een parasiet.”

In 2016 stapte Nick Humphreys zoals elke ochtend in de douche terwijl hij zijn contactlenzen in had. “Ik dacht daar niet bij na”, zegt de man in de Britse krant ‘The Sun’. “Niemand heeft mij gezegd dat je lenzen niet mag dragen tijdens het douchen. Er stond geen waarschuwing op de verpakking en de opticien heeft mij dat nooit verteld.”

Humphreys, die al sinds zijn vierde een bril droeg, koos in 2013 voor lenzen. “Ik speelde al langer voetbal, maar toen ging ik ook vaker sporten en mijn bril irriteerde mij. Ik droeg vijf dagen per week lenzen, de andere twee dagen mijn bril.”

Maar in januari 2018 liep het mis. “Na vijf jaar douchen met lenzen merkte ik dat er iets mis was met mijn rechteroog. Ik dacht dat ik mezelf had gekrabd toen ik mijn lenzen wou inbrengen.” Humphreys gebruikte enkele dagen oogdruppels en paste de helderheid van zijn gsm en computer aan. “In het begin leek dat goed te werken, maar uiteindelijk besloot ik toch langs te gaan bij de oogarts. Die vertelde mij dat ik een zweertje in mijn oog had en dat ik maar beter onmiddellijk naar het ziekenhuis kon gaan.”

Parasiet

De zweer bleek eigenlijk een infectie te zijn. “Acanthamoeba keratitis, een zeer zeldzame infectie die veroorzaakt wordt door een parasiet en vooral voorkomt bij lenzendragers”, zegt Humphreys. De parasiet was het oog van Humphreys binnengedrongen en op een dag werd de twintiger blind. “Ik was aan het rijden en plots weigerde mijn rechteroog dienst. Ik ging opnieuw naar het ziekenhuis en werd geopereerd.” De jongeman is nog steeds blind aan zijn rechteroog, maar de infectie is verdwenen.

“Uiteraard wilde ik niet blind worden, maar nu kan ik wel weer verder met mijn leven. Ik kan opnieuw gaan werken en sporten. Ik ben anderhalf jaar van mijn leven kwijt door iets wat heel onbenullig leek. Het is belangrijk dat iedereen weet dat dit kan gebeuren. Als ik ooit mijn zicht terugkrijg dan draag ik nooit meer contactlenzen.”