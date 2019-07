Zware brand bij bedrijf in Waaslandhaven

Beveren-Waas - Op de terreinen van Belgian Scrap Terminal, een recyclagebedrijf in de Waaslandhaven, in Kallo, woedde woensdagnamiddag een hevige brand. Dat meldt de burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver. Intussen is de brand onder controle.

De rookpluim was van ver zichtbaar. De brandweer, zowel van de Hulpverleningszone Waasland als van de Brandweer Zone Antwerpen, kwamen ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. De omliggende bedrijven werden gewaarschuwd via het intern noodplan van het bedrijf zelf.

De brand was rond 17.30 uur onder controle maar er zal nog enkele uren nageblust moeten worden. “Er zal nog enige tijd rookontwikkeling zichtbaar zijn, maar de kleur van de rook is nu beter. In de omgeving moesten de ramen en deuren gesloten worden. Het bedrijf verzamelt onder meer autowrakken voor recyclage. Het is niet de eerste keer dat er een afvalbrand in de haven is en we bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn”, zegt burgemeester Van de Vijver.

Er is geen melding van gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar mogelijk ging het om zelfontbranding. Dinsdagavond was er ook al een afvalbrand in Hamme die vermoedelijk door zelfontbranding ontstond. Daar moest de brandweer een dag lang nablussen.

Foto: bfs