Trump zegt sancties tegen Iran binnenkort “aanzienlijk” te zullen opvoeren

“Iran is al lang in het geheim aan het verrijken, wat volledig in strijd is met het vreselijke akkoord van 150 miljard dollar, gesloten door John Kerry en de Obama-regering. Vergeet niet dat de deal zou verstrijken binnen een paar jaar. Sancties zullen snel opgevoerd worden, aanzienlijk!”, tweette de president.

Iran verrijkt sinds maandag uranium tot meer dan 4,5 procent, wat meer is dan de bovengrens van 3,67 procent uit het nucleair akkoord uit 2015. Eerder had het land ook al komaf gemaakt met de verplichting om maximaal 300 kilogram verrijkt uranium te stockeren. Het vier jaar oude akkoord staat op losse schroeven sinds de Verenigde Staten zich er vorig jaar uit terugtrokken en nieuwe economische sancties oplegden aan Iran.

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially!