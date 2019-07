Gentse voyeur maakte ook minderjarige slachtoffers

De jeugdtrainer uit Gent die vorig jaar in maart opgepakt werd omdat hij vrouwen filmde in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent en beelden op een voyeuristisch forum plaatste, heeft ook minderjarige slachtoffers gemaakt. Dat bleek woensdag voor de Gentse correctionele rechtbank. De zaak wordt in oktober behandeld.

De politie had begin vorig jaar verschillende klachten gekregen over de voyeuristische beelden van vrouwen die gemaakt werden in de kleedruimtes van het sportcomplex van de hogeschool. Midden maart 2018 werd de toen 41-jarige Mike D.B. uit Gent opgepakt bij drie huiszoekingen. Hij werd verhoord door de politie en legde bekentenissen af. Hij erkende dat hij de films maakte en dat hij de gebruiker was van de account op het voyeuristisch forum. De onderzoeksrechter in Gent liet de man aanhouden en hij verbleef een maand in de cel.

Alle vrouwen geïdentificeerd

De man was jeugdcoach in een gevechtssportclub in de zaal van de hogeschool. Zowel de hogeschool als de vzw achter de sportclub hebben zich burgerlijke partij gesteld. Ook een twintigtal vrouwen hebben zich gemeld als burgerlijke partij. Er zijn ook minderjarige slachtoffers, zo bleek woensdag bij de inleiding van de zaak voor de Gentse correctionele rechtbank. De straf voor de man kan in theorie oplopen tot 15 jaar cel voor feiten met voyeurisme met slachtoffers jonger dan 16 jaar. Alle vrouwen uit de filmpjes werden geïdentificeerd, nadat de speurders een oproep deden naar mogelijke slachtoffers om zich te melden en een foto van hun gezicht te mailen.

LEES OOK. Nederlandse journalist undercover in groot online gluurdersnetwerk: “Honderden beelden gemaakt van onder de rok van vrouwen”

De man wiste voor de huiszoekingen de beelden van het forum en verwijderde ook zijn accounts op Facebook en Twitter. Op de filmpjes die de man op het voyeuristisch forum postte, zouden in totaal 17 slachtoffers te zien zijn. Een twintigtal slachtoffers heeft zich intussen burgerlijke partij gesteld.

Eén van de burgerlijke partijen hoopt dat de rechtbank mildheid zal tonen. “We kenden elkaar al enkele jaren van de sportclub en waren vrienden. Hij heeft mijn vertrouwen geschonden maar hij moet nog een kans krijgen”, zegt Johanna Van Pelt. “Hij houdt zich aan zijn opgelegde voorwaarden en moet verder opgevolgd worden. Hij heeft ook goeie kanten. Ik denk dat hij al veel gestraft is door de media-aandacht en het feit dat hij zijn werk verloor.” De andere partijen in de zaak wensten niet te reageren. De beklaagde verstopte zijn gezicht achter een tas toen hij de rechtszaal verliet.

De zaak wordt behandeld op 7 oktober om 13.30 uur.