“Zeventig procent meer rijbewijzen voor motors uitgereikt in tien jaar”

Febiac, de automobiel- en tweewielerfederatie, zegt dat het aantal Belgen dat een rijbewijs voor een motorfiets heeft gehaald in 10 jaar met 70 procent gestegen is. Dat concludeert de belangenorganisatie woensdag op basis van cijfers van de FOD Mobiliteit.

Vorig jaar werden er volgens Febiac ruim 24.100 motorrijbewijzen uitgereikt. Dat zijn er gemiddeld 465 per week of 66 per dag.

Door de toenemende files zoeken mensen een alternatief om sneller op hun bestemming te geraken, zegt Febiac in een perscommuniqué. Febiac heeft voor de volgende regering de boodschap dat ze meer werk moet maken van het promoten van motorrijden binnen het mobiliteitsbudget, omdat dit “ecologischer is, de files helpt op te lossen en fiscaal interessanter is voor werknemers”.