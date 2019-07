Een romantische wandeling tijdens hun reis door Duitsland, maar niets is wat het lijkt: achter de schermen bij koning Filip en koningin Mathilde

Koning Filip en koningin Mathilde hebben de tweede en laatste dag van hun reis in Duitsland afgewerkt. In de deelstaat Saksen-Coburg gingen ze voor roze. Wat deed die ene vrouw constant in het oor van Mathilde? Hoe alleen waren onze vorsten bij een romantische wandeling? En waarom was een jongetje ontgoocheld in onze koning? Kijk mee achter de schermen van deze reis.