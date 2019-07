Vierjarig meisje in levensgevaar na zware klap met vrachtwagen

Jabbeke / Kortrijk - Een vierjarig kindje is woensdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar ongeval op de N377 in Jabbeke. Het kindje zat achteraan bij haar grootouders in de wagen toen een vrachtwagen op de kleine auto in reed.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag omstreeks 14.30 uur. De grootouders - twee mensen van 59 jaar uit Kortrijk - reden langs de N377 in Jabbeke. Dat is de expresweg die Jabbeke met Vlissegem verbindt. Ze waren met hun 4-jarige kleindochter op weg en reden in de richting van De Haan. Een vrachtwagen merkte de kleine wagen niet of te laat op en knalde achteraan in op de auto. Het meisje raakte daarbij ernstig gewond.

De hulpdiensten werden verwittigd en kwamen massaal ter plaatse. De baan werd een hele tijd volledig afgesloten voor het verkeer. De MUG-helikopter vloog naar de plaats van het ongeval en bracht het meisje naar het ziekenhuis. Daar werd ze geopereerd. Bij het ter perse gaan vocht het kind nog steeds voor haar leven.

De grootouders van het meisje raakten ook gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Hun toestand zou niet levensbedreigend zijn. De vrachtwagenchauffeur die het ongeval veroorzaakte, raakte niet gewond. Hij werd door de politie verhoord. Of de man al dan niet gedronken had, is niet duidelijk.

Bezaaid met brokstukken

De botsing gebeurde ter hoogte van de verkeerslichten op het kruispunt met de Spanjaardstraat. Wellicht was de kleine wagen gestopt of aan het vertragen voor de lichten en merkte de vrachtwagenbestuurder dat niet op. De klap tussen het kleine autootje en de zware camion was dan ook groot. De weg lag bezaaid met brokstukken en was verschillende uren volledig afgesloten. Deels om puin te ruimen, maar ook om de politie de precieze omstandigheden te laten onderzoeken. De agenten voorzagen aan beide kanten een omleiding, daardoor reden heel wat bestuurders het dorp van Stalhille in.