Naaktfeestje met schepen Langemark-Poelkapelle wordt rechtszaak

Langemark-Poelkapelle - Het beruchte naaktfeestje vorige zomer in Langemark-Poelkapelle krijgt een gerechtelijk staartje. Het parket van Ieper maakte woensdag bekend dat het een 43-jarige cafébaas en een 35-jarige hobbyfotograaf - beiden uit Ieper - vervolgt voor voyeurisme, stalking en schriftelijke bedreiging.

Het duo nam vorig jaar vanuit een maïsveld een reeks compromitterende foto’s van een aantal naakte mensen op een privéfeestje in zomer La Brasa. Op de foto’s was ook de toenmalige schepen Frank Gheeraert en zijn echtgenote te zien. Een dag later kregen alle krantenredacties in Vlaanderen een anonieme mail toegestuurd met meer dan 180 erotische foto’s van het gezelschap.

Gewezen schepen Gheeraert kwam toen in een regelrechte storm terecht. “Ik doe toch met mijn vrouw wat ik wil? Ik begrijp wel welke indruk je van die foto’s kunt hebben. Maar dit was géén seksfeest”, reageerde hij kwaad toen de foto’s uitlekten.

Hij diende onmiddellijk klacht in bij de politie. Onderzoek bracht aan het licht dat cafébaas Nicolas A. achter de foto’s zit. Hij was vroeger ex-zakenpartner van La Brasa. Hij zou daarvoor zijn kompaan Pedro B. hebben ingeschakeld. De twee kregen recent een dagvaarding in de bus en moeten zich eind oktober voor de rechtbank van Ieper verantwoorden. Ze riskeren tot vijf jaar cel.