Sancties voor bestuursleden van Waasland-Beveren en makelaar Troch zijn definitief

De tussenbeslissing die het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) woensdag nam met betrekking tot de gevorderde degradatie tegen KV Mechelen en Waasland-Beveren, heeft ook gevolgen voor de bestuursleden van Waasland-Beveren en spelersmakelaar Thomas Troch. Zij werden enkel bij de procedure betrokken door vorderingen van Lokeren, maar het belang van de ‘Tricolores’ werd door het BAS afgewezen en dus zijn de eerder opgelegde straffen voor Dirk Huyck, Olivier Swolfs en Troch definitief.

De Geschillencommissie Hoger Beroep sprak op 1 juni zijn sancties uit, naar aanleiding van de vermeende matchfixing in de degradatiematch van 11 maart 2018 tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren. De Wase bestuursleden Walther Clippeleyr en Jozef Van Remoortel werden samen met spelersmakelaar Evert Maeschalck vrijgesproken. Nog bij Waasland-Beveren kreeg voorzitter Dirk Huyck één jaar voorwaardelijke schorsing, financieel directeur Olivier Swolfs werd één jaar effectief geschorst. Spelersmakelaar Thomas Troch, die ervan wordt beticht Olivier Myny benaderd te hebben, kreeg drie jaar schorsing, waarvan één met uitstel.

Geen van bovenstaande beklaagden ging in beroep, maar ze werden door het beroep van Lokeren tegen de vrijspraak van Waasland-Beveren en diens clubbestuurders opnieuw meegesleurd in de procedure. Nu het BAS echter beslist heeft dat de degradatie op basis van bondsartikel B1711 niet meer opgelegd kan worden, heeft Lokeren geen belang meer in de procedure. “Daar tegen de heren Huyck, Swolfs, Van Remoortel en Clippeleyr voor het BAS alleen maar vorderingen werden ingesteld door Lokeren, en de vordering van Lokeren bij gebrek aan belang wordt afgewezen, is de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep wat hen betreft definitief”, luidt het in het tussentijdse vonnis van het BAS.

Hetzelfde geldt voor makelaars Thomas Troch en Evert Maeschalck, die geen beroep aantekenden. “Geen enkele partij stelt een vordering in tot wijziging van de beslissing. Om die reden is de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep wat hen betreft definitief.”