Vrouw verliest bikini en raakt bijna verlamd in waterpretpark tijdens droomreis: “Slechtste beslissing van mijn leven”

Een 51-jarige Britse vrouw klaagt touroperator TUI aan omdat ze in 2015 bijna verlamd werd op reis in Egypte. Tracy Turner raakte zwaargewond toen ze werd meegezogen in een golfslagbad. Door de kracht van het water verloor ze ook haar bikini, wat haar heel wat gegrinnik opleverde van omstanders. Ze had heel wat pijn aan haar rug, maar ging pas naar de dokter toen ze weer op Britse bodem was geland. Daar bleek dat enkele botten tussen haar ruggenwervels verbrijzeld waren: “Ik zat bijna voor de rest van mijn leven in een rolstoel.”

Wat een droomreis moest worden in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, draaide uit op een nachtmerrie van Tracy Turner. Bij het hotel waarin ze verbleef, hoorde een waterpretpark met een golfslagbad. Turner waagde zich aan een afdaling tussen de golven, maar dat liep helemaal mis door de kracht van het water. “Ik kreeg geen veiligheidsinstructies”, aldus de vrouw en moeder. “Ik moest gewoon op een plankje gaan liggen en naar beneden glijden.”

Voor ze het wist, zat ze gevangen tussen de krachtige golven die haar bikini afrukten. “Ik werd als een lappenpop in het rond gegooid. Ik had er geen enkele controle over. Dat ritje op de attractie was de slechtste beslissing van mijn leven.” Enkele omstanders filmden het incident en grinnikten smakelijk met het naakte lichaam van de Britse vrouw, tot haar zoon een handdoek rond haar wikkelde. De vrouw had allesbehalve reden om te lachen: ze leed enorm veel pijn.

Pijnstillers

Turner ging niet naar een ziekenhuis in Egypte, maar overleefde de rest van het tripje op pijnstillers. Tijdens de vlucht naar huis, werd de pijn in haar rug erger. Op Britse bodem bezocht ze een dokter, waar de waarheid aan het licht kwam nadat er röntgenfoto’s waren genomen. Enkele botten tussen haar ruggenwervels waren verbrijzeld en volgens de dokters “scheelde het slechts een millimeter” of ze was voor de rest van haar leven verlamd geweest.

“Ik had geen idee dat het zo erg zou zijn”, aldus Turner. “Ik leed nog steeds ondragelijke pijn, maar ik zat gelukkig niet in een rolstoel.” Volgens de artsen heeft de vrouw door haar verwondingen nu ook een grote kans om arthrose te ontwikkelen, en daar vreest ze nu al voor: “Ik heb sinds kort een stekende pijn in mijn nek.” Ze heeft nog steeds veel last en heeft ook moeite om haar dagelijkse taken zonder hulp uit te voeren.

Beruchte attracties

Turner beweert dat touroperator TUI - waarmee ze haar reis naar het Egyptische resort boekte - al vier jaar weigert om zich te verontschuldigen voor het incident. Daardoor zag ze zich genoodzaakt een rechtszaak aan te spannen tegen het internationale bedrijf. “Touroperators hebben de plicht om de veiligheid van hotelfaciliteiten zoals waterpretparken, te controleren”, zegt haar advocaat. Turner spande de rechtszaak echter ook aan om anderen te waarschuwen voor de gevaren van dergelijke attracties.

Volgens de Britse krant The Mirror is touroperator TUI - die in het Duitse Hannover haar hoofdzetel heeft - op de hoogte van het incident. TUI wilde echter niet reageren omdat “de zaak nog moet voorkomen en het ongepast zou zijn om ervoor te communiceren.”

Nog volgens The Mirror, zijn waterpretparken “berucht” als het gaat over mensen verwonden. “Ik heb al van veel incidenten gehoord waarbij mensen levensveranderende verwondingen opliepen na een beetje plezier op vakantie”, zegt expert Allen Wilson. “Touroperatoren moeten beter luisteren naar deskundig advies als het gaat over de inrichting en attracties van waterpretparken.”

