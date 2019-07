Bankreus ontslaat 18.000 mensen, “managers die hun job vreselijk deden” geven zichzelf 52 miljoen cadeau

Onlangs kondigde Deutsche Bank nog een zware reorganisatie aan, waarbij liefst 18.000 jobs verdwijnen. Maar dat weerhield vertrekkende toplui er niet van zichzelf een gouden parachute te geven. “Complete waanzin, dit beloont managers die hun job vreselijk hebben gedaan”, klinkt de kritiek.

52 miljoen euro. Dat is hoeveel Deutsche Bank de voorbije veertien maanden heeft uitbetaald aan gouden parachutes aan topmanagers die werden ontslagen of die vrijwillig de grootste bank van Duitsland verlieten. Ter vergelijking: dat is bijna evenveel als het jaarloon van het volledige directiecomité van Deutsche Bank.

Het begon in april vorig jaar met de Britse ex-topman John Cryan, die na een zoveelste mislukte herstructurering 10,9 miljoen euro meekreeg als vertrekpremie. Daarna volgden nog zes andere topmanagers, die samen 41 miljoen euro onder elkaar mochten verdelen.

Waanzin

“Die grote ontslagpremies zijn complete waanzin”, zegt Kristine Kuhl van Odgers Berndtson, een recruitmentbureau voor toplui, aan Financial Times (FT), de zakenkrant die de gouden parachutes berekende op basis van het laatste jaarverslag van Deutsche Bank. “Dit beloont managers die hun job vreselijk slecht hebben gedaan.”

Deutsche Bank kondigde vorige zondag een draconische reorganisatie aan waarbij de aandelenhandel volledig wordt opgedoekt en liefst 18.000 bankiers hun job zullen verliezen. Er wordt ook een aparte rommelbank opgericht, waarin voor 288 miljard euro aan slechte activa wordt geparkeerd. Het noodplan wordt gezien als “de laatste kans” voor de Duitse bankreus, die zich vanwege de flinterdunne kapitaalbuffers geen nieuwe mislukking meer kan permitteren.

Gezichtsverlies

Vooral de gouden parachute van Garth Ritchie leidt in Duitsland tot ongeloof. Ritchie leidde de zakenbankdivisie van Deutsche Bank, waar de inkomsten drie jaar op rij daalden en die de voorbije twee kwartalen zelfs verlieslatend was. Met als resultaat dat de falende zakenbankdivisie nu fors wordt ingekrompen. Desondanks krijgt Ritchie liefst 11 miljoen euro aan ontslagvergoeding mee. Dat is des te opmerkelijker omdat de topmanager normaal geen recht had op een gouden handdruk wegens een aflopend contract. Tot de raad van toezicht besloot om hem in september 2018 alsnog een contractverlenging van vijf jaar te geven.

Deutsche Bank benadrukt in Financial Times dat de uitbetaalde gouden parachutes werden toegekend en uitbetaald volgens de regels. Enkel wanneer de vertrekkende managers “een zware fout” hebben gemaakt, kan de bank afzien van zo’n gouden handdruk. Maar dat ligt volgens ingewijden niet in de cultuur van de bankreus. Voorzitter Paul Achleitner zou er namelijk aan houden om slecht presterende managers altijd een “exit zonder gezichtsverlies” te bezorgen.