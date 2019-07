Senegal verzekert zich op Afrika Cup als eerste van plaats in de halve finales

Senegal heeft woensdagavond in de Egyptische hoofdstad Caïro de poort open gebeukt naar de halve finales van de Africa Cup. Senegal, met Krepin Diatta (Club Brugge) als invaller, versloeg revelatie Benin met 1-0. In de halve eindstrijd wacht voor het team van sterspeler Sadio Mané (Liverpool) een confrontatie met de winnaar van Madagascar-Tunesië. Die wedstrijd staat donderdagavond op het programma.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam er twintig minuten voor tijd via Idrissa Gana Gueye, de middenvelder van Everton. Voor Benin kreeg Verdon zeven minuten voor tijd nog rood. Benin stond verrassend in de kwartfinales, na de groepsfase te hebben overleefd met drie draws en vervolgens in de kwartfinales Marokko na strafschoppen te hebben uitgeschakeld.

Bij Senegal was er een basisplaats voor Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht). Mbaye Diagne (ex-Lierse en Westerlo) mocht - net als Diatta - invallen.