Britse ambassadeur in VS moet ontslag nemen: “Boris Johnson heeft hem onder de bus geduwd”

De Britse ambassadeur in de VS heeft onder druk van Donald Trump ontslag genomen. Sinds een diplomatiek rapport uitlekte waarin Sir Kim Darroch het presidentschap van Trump als “onbekwaam” had beschreven, had Trump hem herhaaldelijk beledigd en geïsoleerd. Darroch balanceerde op de rand. Het was Boris Johnson die hem het finale duwtje gaf en voor die “knieval” nu bakken kritiek krijgt.