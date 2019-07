Nieuwe Vuitton-koffer? Da’s dan 37.000 euro … voor de kleinste

Louis Vuitton heeft een van zijn meest klassieke stukken in een modern jasje gestoken. De Bisten-koffer, die rond de 5.000 euro kost, is vanaf nu ook verkrijgbaar in titanium en maakt deel uit van de nieuwe ‘Monogram Titane Luggage Collection’ van het Franse modehuis.

Op de voorkant staat het iconische monogram gegraveerd. De hoeken en handvatten zijn nog steeds van leer. De koffer is in drie maten te koop. Maar dan beschikt u maar beter over een stevig budget: zelfs voor de kleinste betaalt u al snel 37.000 euro.

Het sterke, maar lichte metaal is corrosiebestendig. Daarnaast kan titanium ook tegen extreme temperatuurschommelingen. Daarom wordt het vaak gebruikt bij de constructie van vliegtuigen of raketten. Uw bagage kan dus zeker tegen een stootje.