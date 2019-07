“Magisch”: met dit trucje worden gewone sokken ‘onzichtbaar’ in lage schoenen

Een trucje om gewone sokken te transformeren in een enkelsok zodat ze ‘onzichtbaar’ worden in lage schoenen is al honderdduizenden keren bekeken op sociale media. De video werd gepubliceerd op de Instagrampagina van kledingmerk ASOS en heeft volgens de reacties al talloze levens veranderd.

“Dit is ongelooflijk”, “revolutionair” of “welke hekserij is dit”, zijn slechts enkele van de verrukte reacties op het korte fragment dat uitlegt hoe je gewone sokken in enkelsokken kunt transformeren.

Al is niet iedereen onder de indruk van de ‘hack’ om in elk paar schoenen ‘onzichtbare’ kousen te hebben. “Eén stap en ze zakken af en schuiven in je schoenen”, aldus enkele criticasters.

Hier en daar zijn er echter ook mensen die de roze sok met de zilveren schoen een modieuze combinatie vinden en pleiten om de opgehesen kousen gewoon te “rocken”.

