Pepijn (12) is de jongste scheidsrechter van het land: “Ze hebben mij al gewaarschuwd voor de ouders”

Geraardsbergen -

Hij was al haantje-de-voorste in de klas, en nu is hij dat ook op het voetbalveld. De hoogbegaafde Pepijn De Bolle (12) uit Geraardsbergen is de jongste officiële scheidsrechter die ons land ooit gehad heeft. Zijn ambities zijn torenhoog. “Ik droom ervan om een WK-match te fluiten. Of de finale van de Champions League, dat zou cool zijn.”