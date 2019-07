Na verrassende uitspraak van BAS over KV Mechelen maakt Belgische voetbalbond werk van nieuw bondsreglement

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is al maanden bezig met het herzien van zijn reglement en hoopt eerstdaags te landen. Dat zei woordvoerder Pierre Cornez woensdag, nadat onder meer Beerschot en Lokeren hadden geklaagd over het verouderde bondsreglement.

Het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS) houdt er in zijn tussentijdse beslissing, die KV Mechelen en Waasland-Beveren vrijspreekt van de degradatie naar 1B, een andere interpretatie op een bondsartikel op na dan de Geschillencommissie Hoger Beroep - nochtans een tuchtcommissie van de bond zelf. Onbegrijpelijk, vindt advocaat Walter Van Steenbrugge van Sporting Lokeren.

Van Steenbrugge was zelf de advocaat van Wesley die in het begin van het afgelopen seizoen werd vrijgesproken van een zware schorsing, omdat de indicatieve tabel niet officieel was goedgekeurd door de Pro League. “Ik heb al heel wat tuchtprocessen bij de voetbalbond op mijn conto en wij hebben op procedureel vlak redelijk wat successen behaald omwille van de gebrekkige organisatie op verschillende vlakken. Het is hoog tijd dat er een juridische sluitende structuur komt, dat de bondsregels tegen het licht van het EVRM worden gehouden en dat het reglement helder wordt opgesteld”, aldus de gerenommeerde advocaat. “Onder de huidige gang van zaken lijden de clubs schade en de geloofwaardigheid van het voetbal is bijna op. De voetbalsupporter verdraagt veel, maar is dit niet de druppel?”

Voor het BAS stonden ze lijnrecht tegenover elkaar, maar Beerschot-advocaat Thomas Gillis trad meester Van Steenbrugge bij. “Zelfs de advocaten van de KBVB slaagden er voor het BAS niet in op bepaalde vragen over het reglement te antwoorden. Ze maakten een erg belabberde indruk. En uiteindelijk wordt Beerschot gefnuikt door een reglement dat onvolledig is”, aldus Gills.

Verouderd bondsreglement

Peter Bossaert, CEO van de KBVB, is zich al een tijdje bewust van het probleem. Zijn eerste prioriteit was dan ook om het verouderde bondsreglement aan te pakken. In november 2018 al werd een werkgroep onder leiding van professor sportrecht Frank Hendrickx aangesteld om de regels, en dan vooral die rond de disciplinaire procedures, te moderniseren. Initieel zou de update in mei rond zijn, maar twee maanden later is professor Hendrickx nog steeds niet rond. Veracht wordt dat hij eerstdaags zal landen.