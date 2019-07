N-VA viert Vlaamse feestdag met Bart De Wever in een leeuwenpakje

Bart De Wever toonde al verschillende keren dat hij niet te beroerd is om een gek pak aan te trekken. Op de nacht van de Vlaamse Televisiesterren verscheen hij in een pandapak en in de Lotto Arena doste hij zich uit als niemand minder dan de Kerstman. Voor 11 juli hees de voorzitter van de N-VA zich een in leeuwenpakje voor een propagandafilmpje van zijn partij.

In de video die op het Twitteraccount van de N-VA verscheen, huppelt een man in een leeuwenpak op het strand, geeft high fives aan voorbijgangers en poseert gewillig voor selfies met toeristen. De Vlaamse leeuw vindt ook nog even tijd om het V-teken op te steken aan de deur van het PS-hoofdkwartier.

Op het einde wacht de kijker een verrassing van formaat als de leeuw doodleuk het kantoor van de Antwerpse burgemeester binnengaat, zijn masker aftrekt en... Bart De Wever blijkt te zijn. Of hij alles zelf heeft geacteerd is voer voor debat.

