Inbreker in Buckingham Palace geraakt tot op enkele meters van slapende Queen

De Britse Tabloid The Sun heeft bekendgemaakt dat een 22-jarige man in Buckingham Palace, de woonst van de koningin, is binnengeraakt. Het zou de politie vier minuten gekost hebben om de man te vatten.

Grote paniek in het Verenigd Koninkrijk. Er zou een man ingebroken hebben in Buckingham Palace en tot op enkele meters van de Queen zijn geraakt. Volgens The Sun had de politie vier minuten nodig om de man te vatten en te controleren of hij gewapend was. Er werd gevreesd dat de man een copycat was van Michael Fagan, de man die bijna exact 37 jaar geleden tot in de slaapkamer van de Queen geraakte.

Volgens bronnen van The Sun zou de man enkele minuten vrij rondgelopen hebben in het paleis waarbij hij verschillende deuren ingebeukt heeft. De politie kon hem vatten, maar vragen over hoe de man zover kon geraken en zo lang vrij kon rondlopen doen nu de ronde in het Verenigd Koninkrijk. Hoe kan iemand zomaar over het hek aan Buckingham Palace klimmen zonder dat iemand hem ziet? Zelfs een camera niet? Op het paleis zij ze vooral blij dat de deuren van de slaapkamer van de Queen dit keer gesloten waren, 37 jaar gelden was dat niet het geval.