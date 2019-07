Belgische scouts gaan naar wereldjamboree in de VS, maar schrikken van programma: “Schieten met shotguns, geweren en pistolen”

Schieten met shotguns, geweren en semiautomatische pistolen. Dat staat op het programma van de wereldjamboree in de Verenigde Staten deze maand, waar ook 900 Belgische scouts aan deelnemen. “We zijn zelf geschrokken toen we het programma zagen”, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “We verbieden onze leden om aan die activiteiten deel te nemen.”

“De jamboree is een educatief evenement dat scouts over de hele wereld samenbrengt om vrede en wederzijds begrip te promoten.” Blijkbaar horen daar ook wapens bij, want op het programma van de 24ste World ...