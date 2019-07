Alleen de Russen lopen sneller dan wij (toch op de halve marathon voor recreanten)

In 2018 namen wereldwijd 7,9 miljoen mensen deel aan een loopwedstrijd. Dat mogen er dan al minder zijn dan de 9,1 miljoen uit recordjaar 2016, het zijn er nog altijd ruim de helft meer dan de 5 miljoen in 2008. Dat blijkt uit een statistische analyse van 107,9 miljoen uitslagen van ruim 70.000 loopevents wereldwijd, in samenwerking met de Internationale Atletiek Federatie.

“Wedstrijdlopen is niet alleen gigantisch populair geworden, ook het deelnemersveld is veranderd”, zegt Jens Jakob Andersen, oprichter van RunRepeat.com, ’s werelds grootste reviewsite voor loopschoenen. “In 2018 was bijvoorbeeld 50,24 procent van alle lopers een vrouw. Daarmee stonden er voor het eerst in de geschiedenis meer vrouwen aan de start van een loopwedstrijd dan mannen.”

Opvallend genoeg gaat ons land tegen beide trends in: “Het lopen mag wereldwijd dan ietwat op de terugweg zijn, in België zit de sport nog altijd in de lift. De laatste vijf jaar steeg het aantal Belgen dat deelnam aan loopwedstrijden in binnen- en buitenland met liefst 41 procent. En hoewel het aantal vrouwen ook stijgt, zit België met 36,7 procent wel nog flink onder het wereldgemiddelde.”

Dat bevestigen ze ook bij sporteventbedrijf Golazo: “Wij zien inderdaad dat het aantal deelnemers jaar na jaar blijft stijgen. Dat komt deels doordat het aanbod aan al dan niet gechronometreerde evenementen groeit. Maar ook de grotere variatie speelt mee. Van urban trails over hindernissenwedstrijden tot de klassieke stadsmarathons: er is voor elk wat wils”, zegt Golazo-woordvoerder Gert Van Goolen. “En die events verwelkomen almaar meer vrouwen: gemiddeld al 40 à 50 procent. Wij organiseren daarom ook almaar vaker Ladies Only-runs. Zo werkt ons land de achterstand langzaam maar zeker weg.”

Belgische vrouwen staan hun mannetje

Achterstand of niet, de concurrentie kan onze vrouwelijke lopers maar beter niet onderschatten. “Zeker niet op de marathon en de halve marathon”, zegt Jens Jakob Andersen. “Met een gemiddelde tijd op de marathon van 4 uur 24 minuten en 49 seconden geven Belgische vrouwen de Amerikaanse mannen zelfs het nakijken: zij stranden op gemiddeld 4 uur 31 minuten en 7 seconden. Op de halve marathon is de prestatie van de Belgische vrouwen nóg indrukwekkender: daar laten ze met sprekend gemak mannelijke lopers uit de VS, Duitsland, Hongarije, India, Australië, Canada, Brazilië, Oostenrijk, Maleisië, Thailand en Singapore achter zich.”

Nu we het toch over tijden hebben: “Lopers liepen nooit eerder zo traag als vorig jaar”, zegt Andersen. “Deed een loper in 1986 gemiddeld 3:52:35 over een marathon, dan was dat vorig jaar gemiddeld 40 minuten en 14 seconden langer.” En de Belgen? “Die wisten de schade veel meer te beperken: zij deden 12 minuten en 28 seconden langer over de marathon, 7:26 langer over de halve marathon, 7:45 over de 10 kilometer en 3:23 langer over de 5 kilometer.” Dat komt doordat nu ook meer ‘mindere goden’ starten, onder het motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’.